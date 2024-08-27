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Football.ua розповідає про цікаві переходи гравців, які відбулися 21 рік тому.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло нове відео. Цього разу розповідаємо вам про шалену літню трансферну кампанію 2003 року.

Найгучнішим трансфером літа-2024 став перехід лідера та капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе з "ПСЖ" до мадридського "Реалу". Провівши за парижан сім сезонів, зірковий нападник відмовився продовжувати контракт і у статусі вільного агента перейшов до "Королівського клубу".



21 рік тому "ПСЖ" та "Реал" теж стали важливими складовими неймовірного трансферного "калейдоскопа", який змінив світовий футбол. Бекхем пішов з "МЮ", а на заміну йому приїхав Кріштіану Роналду. Роналдіньо перейшов до "Барселони", щоб стати живою легендою на "Камп Ноу", а Кака опинився в "Мілані".

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про драматичну історія Еммануеля Ебуе, який грав за Арсенал, а потім опинився на вулиці.