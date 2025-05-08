Англія

Команда Мікеля Артети готується бути активною влітку.

Арсенал залишився без трофеїв цього сезону, вилетівши з півфіналу Ліги чемпіонів, поступившись ПСЖ.

За інформацією BBC, спортивний директор "канонірів" Андреа Берта отримав низку завдань на літнє трансферне вікно, де лондонська команда має буде активною як ніколи.

Головною метою Арсеналу є нападник Ньюкасла Александер Ісак, проте "сороки" вимагають за нього 150 млн євро, так що "каноніри", можливо, переключать увагу за Віктора Дьокереша зі Спортінгу або Беньяміна Шешка з Лейпцига.

Крім нього, Арсенал хоче закінчити розпочате минулого літа, а саме підписати півзахисника Сосьєдада Мартіна Субіменді, трансфер якого зірвався в останній момент — у команді він замінить Жоржиньо, який по чутках перейде у Фламенго.

Також Арсенал бажає підписати лівого вінгера — на радарі знаходяться Ніко Вільямс з Атлетіка та Джеймі Байно-Гіттенс із Боруссії Д. На роль резервного воротаря претендує Жоан Гарсія з Еспаньйола.

Є також варіант із підписанням центрального захисника на випадок можливого відходу Вільяма Саліба або Габріеля Магальяеса. На цей випадок "каноніри" стежать за гравцем Борнмута Діном Гюйсеном, якого "вишні" оцінюють у 50 млн фунтів стерлінгів.

Якщо говорити про збереження гравців, то Арсенал має намір зробити Букайо Саку одним з найоплачуваніших гравців АПЛ, а також запропонує нові угоди для Майлза Льюїса-Скеллі, Ітана Нванері та Томаса Парті.

Насамкінець Арсенал готується попрощатися з низкою гравців, у тому числі від українця Олександра Зінченка, який виставлений на трансфер, та його колеги з амплуа Кірана Тірні, який вже однією ногою у Селтіку.

Крім них команду покинуть "орендовані" — Рахім Стерлінг (повернеться до Челсі), Нуну Тавареш, Альберт Самбі Локонга та Фабіу Вієйра. Водночас Леандро Троссар розглядає варіант із Саудівською Аравією, а майбутнє Габріела Жезуса під питанням через серйозні травми.

За три тури до фінішу сезону Арсенал (67 очок) посідає друге місце в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на три бали. Позаду йдуть Ньюкасл та Челсі – по 63 очки.