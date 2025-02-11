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Футболіст приєднається до шотландського клубу влітку.

Лівий захисник Арсенала Кіран Тірні перейде в шотландський Селтік влітку 2025 року.

Гравець підписав попередній контракт з Селтіком, який стане чинним 1 липня 2025-го.

Цей трансфер відбудеться на правах вільного агента, оскільки контракт гравця з Арсеналом спливає влітку цього року.

Кіран Тірні є вихованцем Селтіка. У 2019 році лівий оборонець перейшов до Арсеналу за 27 млн євро.

У поточному сезоні Кіран Тірні на тлі травми, отриманої влітку під час Євро-2024, провів за Арсенал 108 матчів у 5 матчах у всіх турнірах, в яких результативними діями гравець не відзначався.