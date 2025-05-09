"Клинки" однією ногою у фіналі.
Бристоль Сіті - Шеффілд Юнайтед, Getty Images
09 травня 2025, 00:25
У першому матчі півфіналу за вихід в АПЛ між собою грали Бристоль Сіті та Шеффілд Юнайтед.
Гості впевнено здолали господарів, відправивши в їхні ворота три голи. Ймовірно, ключовий епізод трапився на 45 хвилині гри, коли вилучення отримав Дікі у складі Брістоля.
Гра-відповідь відбудеться 12 травня. Бристоль / Шеффілд зіграє з переможцем пари Ковентрі — Сандерленд.
Бристоль — Шеффілд Юнайтед 0:3
Голи: Берроуз, 45+3 (з пенальті), Брукс, 73, О'Хара, 79.
Вилучення: Дікі, 45+2.