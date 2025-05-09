Англія

Аарон Крессвелл, Лукаш Фабіанські, Владімір Цоуфал та Денні Інгз залишать команду після закінчення сезону 2024/25.

Вест Гем оголосив, що чотири ключові гравці клубу — Аарон Крессвелл, Лукаш Фабіанські, Владімір Цоуфал і Денні Інгз — покинуть команду по завершенню своїх контрактів наприкінці сезону-2024/25.

Це знаменує кінець важливої ери для лондонського клубу, адже ці футболісти стали частиною історії Вест Гема, здобувши перемогу в Лізі конференцій УЄФА-2023.

Крессвелл, який перебував у клубі з 2014 року, провів майже 370 матчів, ставши найдовшим гравцем в історії Вест Гема в епоху Прем'єр-ліги.

Польський голкіпер Фабіанські, який став легендою клубу після свого переходу з Суонсі Сіті, зіграв 215 матчів упродовж семи сезонів.

Цоуфал і Інгз, хоча й провели менше часу в клубі, також залишили вагомий слід. Цоуфал приєднався у 2020 році, а Інгз перейшов в команду в січні 2023 року.

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