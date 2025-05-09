Хавбек Брайтона здобув нагороду за фантастичний переможний удар у ворота Вест Гема.
Карлос Балеба, АПЛ
09 травня 2025, 15:59
Опорний півзахисник Карлос Балеба офіційно став володарем нагороди за найкращий гол в АПЛ за підсумками квітня 2025 року.
Неймовірний гол 21-річного камерунця приніс Брайтону драматичну перемогу 3:2 над Вест Гем Юнайтед.
На другій компенсованій хвилині Балеба завдав дальнього удару, який ефектно обігнув воротаря Альфонсо Ареола і успішно завершив камбек його команди. Цей м’яч став вирішальним у матчі та найкращим усього місяця за версією вболівальників і експертів.
Балеба — перший представник Камеруну, який отримав цю нагороду з моменту її заснування у сезоні-2016/17. Він також став лише третім камерунцем, який здобував індивідуальні нагороди в АПЛ — після Жоеля Матіпа (гравець місяця у 2022 році) та Андре Онана (володар трьох відзнак за сейв місяця).
Це вже друга перемога гравця Брайтона в цій категорії за сезон — у лютому нагороду здобув Каору Мітома.