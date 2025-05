Опорний півзахисник Карлос Балеба офіційно став володарем нагороди за найкращий гол в АПЛ за підсумками квітня 2025 року.

Неймовірний гол 21-річного камерунця приніс Брайтону драматичну перемогу 3:2 над Вест Гем Юнайтед.

На другій компенсованій хвилині Балеба завдав дальнього удару, який ефектно обігнув воротаря Альфонсо Ареола і успішно завершив камбек його команди. Цей м’яч став вирішальним у матчі та найкращим усього місяця за версією вболівальників і експертів.

