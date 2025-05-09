Англія

Хавбек Брайтона здобув нагороду за фантастичний переможний удар у ворота Вест Гема.

Опорний півзахисник Карлос Балеба офіційно став володарем нагороди за найкращий гол в АПЛ за підсумками квітня 2025 року.

Неймовірний гол 21-річного камерунця приніс Брайтону драматичну перемогу 3:2 над Вест Гем Юнайтед.

На другій компенсованій хвилині Балеба завдав дальнього удару, який ефектно обігнув воротаря Альфонсо Ареола і успішно завершив камбек його команди. Цей м’яч став вирішальним у матчі та найкращим усього місяця за версією вболівальників і експертів.

An absolute belter 💥



Carlos Baleba’s last-minute winner is Guinness Goal of the Month for April 🚀#PLAwards | @OfficialBHAFC pic.twitter.com/B3RHgHul6e — Premier League (@premierleague) May 9, 2025

Балеба — перший представник Камеруну, який отримав цю нагороду з моменту її заснування у сезоні-2016/17. Він також став лише третім камерунцем, який здобував індивідуальні нагороди в АПЛ — після Жоеля Матіпа (гравець місяця у 2022 році) та Андре Онана (володар трьох відзнак за сейв місяця).

Це вже друга перемога гравця Брайтона в цій категорії за сезон — у лютому нагороду здобув Каору Мітома.