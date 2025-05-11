Англія

Результати матчів АПЛ.

У 36-му турі АПЛ Ноттінгем приймав Лестер. Коуді відкрив рахунок на початку матчу, а голи Гіббс-Вайта та Вуда перевернули матч з ніг на голову. Втім, "лиси" змогли врятуватись завдяки голу Буонанотте на 81-й хвилині.

Ноттінгем вже точно не опустить нижче сьомого місця, єдине питання — в якому єврокубку зіграють наступного сезону "лісники". Лестер, як відомо, готується до Чемпіоншипу.

Ноттінгем Форест — Лестер 2:2

Голи: Гіббс-Вайт, 25, Вуд, 56 - Коуді, 16, Буонанотте, 81

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Морато, Вільямс — Сангаре (Авонії, 83), Андерсон (Сілва, 90) — Домінгес (Єйтс, 74), Гіббс-Вайт, Еланга — Вуд

Лестер: Столярчик — Джастін, Коуді, Фас, Томас (Крістіансен, 77) — Ндіді, Скіпп (Сумаре, 60) — Макатір, Аю (Буонанотте, 61), — - Варді

Попередження: Морато, Айна, Андерсон — Джастін, Томас, Буонанотте

Фіналіст цьогорічної Ліги Європи Тоттенгем, як і їхній суперник по фіналу, вчергове осоромився перед власними вболівальниками. "Шпори" програли Крістал Пелес з рахунком 0:2.

Тоттенгем — Крістал Пелес 0:2

Голи: Езе, 45, 48

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро (Сон, 58), Дансо, Девіс, Спенс — Сарр, Грей — Кулусевські (Мур, 19), Бентанкур (Біссума, 46), Тель — Одобер

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз (Девенні, 87), Лерма (Камада, 61), Мітчелл (Чілвелл, 61) — Сарр (Джой Куаку Ессе, 78), Езе — Матета (Нкетіа, 61)

Попередження: Бентанкур — Лерм