Іспанія

Француз встановив новий клубний рекорд, забивши найбільше в історії серед новачків у перший рік.

Кілліан Мбаппе встановив новий рекорд мадридського Реала за кількістю забитих голів у дебютному сезоні. Форвард, який відзначився хет-триком у матчі 35-го туру Ла Ліги проти Барселони, довів свою результативність до 39 голів в офіційних матчах сезону-2024/25.

Цей результат дозволив йому побити попередній рекорд Кріштіану Роналду, який забив 33 м’ячі у своєму першому сезоні за Реал у сезоні-2009/10. Тепер досягнення Мбаппе стало найкращим в історії клубу серед дебютантів. Раніше подібний показник демонстрував чилієць Іван Саморано, який забив 37 голів у сезоні-1992/93.

Стежити за онлайн-трансляцією матчу Барселона — Реал можна на Football.ua.