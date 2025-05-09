Англія

Англійці хочуть підписати нідерландця.

Вихованець Ліверпуля та один з лідерів команди Трент Александер-Арнольд влітку залишить "червоних" та скоріш за все підпише контракт з мадридським Реалом, тому чемпіон Англії змушений шукати йому заміну під час літнього трансферного вікна.

За інформацією порталу GiveMeSport, керівництво мерсисайдців має намір оформити трансфер правого фулбека леверкузенського Баєра Жеремі Фрімпонга.

Зазначається, що "фармацевти" хочуть отримати за 24-річного нідерландця 35 млн. євро. Така сума повністю влаштовує Ліверпуль, тому найближчим часом англійський клуб збирається зробити офіційну пропозицію німцям.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Жеремі Фрімпонг відіграв за Баєр 47 матчів, забив 4 голи та віддав 12 результативних передач.