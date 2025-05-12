Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 11 травня 2025 року.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Ліверпуль зіграв внічию з Арсеналом (2:2) на Енфілді.

Ліверпуль із 83-ма очками йде першим у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Арсенал із 68-ма заліковими балами перебуває на другій сходинці.

Огляд матчу:

Ліверпуль — Арсенал 2:2

Голи: Гакпо, 20, Діас, 21 — Мартінеллі, 47, Меріно, 70

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі (Александер-Арнольд, 67), Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх (Елліотт, 83), Джонс (Нуньєс, 67) — Салах, Собослаї, Гакпо (Мак Аллістер, 66) — Діас (Жота, 79)

Арсенал: Рая — Вайт (Калафіорі, 78), Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Меріно — Сака (Зінченко, 88), Троссар (Тірні, 78), Мартінеллі

Попередження: Бредлі — Меріно, Льюїс-Скеллі

Вилучення: Меріно, 79 (друге попередження)