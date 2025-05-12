Італія

Форвард Наполі отримав пропозиції від клубів Серії А і готовий попрощатися з неаполітанцями після невдалого сезону.

Аргентинський нападник Джованні Сімеоне, який провів черговий сезон у ролі запасного у складі Наполі, може залишити клуб уже найближчим літом. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, 29-річним футболістом зацікавилися одразу два клуби Серії А.

Сімеоне перебрався до Наполі у 2023 році за 12 мільйонів євро після успішної оренди з Верони, однак так і не зумів закріпитися у стартовому складі. У поточному сезоні він відіграв лише 547 хвилин у 31 матчі, відзначившись двома голами та двома асистами. Здебільшого Джованні з’являвся на полі в останні хвилини зустрічей, що викликало невдоволення самим гравцем.

За даними Transfermarkt, нинішня трансферна вартість Сімеоне оцінюється у вісім мільйонів євро. Очікується, що форвард розгляне варіанти переходу, щоб мати більше ігрової практики та шанси проявити себе на високому рівні.