"Каноніри" працюватимуть на трансферному ринку.
Мікель Артета, getty images
12 травня 2025, 21:14
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про роботу "канонірів" під час майбутнього літнього трансферного вікна. Цитує іспанського фахівця BBC.
"Ми зробимо все можливе, щоб посилити склад команди і поліпшити футболістів, які у нас вже є. Ми врахуємо всі пропозиції на ринку, щоб збільшити наші шанси на перемогу в наступному сезоні.
Я думаю, ми повинні робити це у своєму стилі, нам слід залишатися справжніми, приділяючи увагу тому, у що ми віримо, що ми можемо зробити і що ми вже робимо. Ось і все.
Ми від самого початку розуміли, що наша лава запасних дуже коротка, при цьому ми мали кількох футболістів, які з високою часткою ймовірності могли отримати травму, в останні кілька сезонів так і було", — заявив Артета.
Раніше повідомлялося, що Арсенал домовився про трансфер Субіменді.