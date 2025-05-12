Англія

"Каноніри" працюватимуть на трансферному ринку.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про роботу "канонірів" під час майбутнього літнього трансферного вікна. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Ми зробимо все можливе, щоб посилити склад команди і поліпшити футболістів, які у нас вже є. Ми врахуємо всі пропозиції на ринку, щоб збільшити наші шанси на перемогу в наступному сезоні.

Я думаю, ми повинні робити це у своєму стилі, нам слід залишатися справжніми, приділяючи увагу тому, у що ми віримо, що ми можемо зробити і що ми вже робимо. Ось і все.

Ми від самого початку розуміли, що наша лава запасних дуже коротка, при цьому ми мали кількох футболістів, які з високою часткою ймовірності могли отримати травму, в останні кілька сезонів так і було", — заявив Артета.

Раніше повідомлялося, що Арсенал домовився про трансфер Субіменді.