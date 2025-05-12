Заміна для Трента.
Vanderson, getty images
12 травня 2025, 21:53
Англійський Ліверпуль цікавиться правим захисником французького Монако Вандерсоном. Про це повідомляє L’Équipe.
За інформацією джерела, керівництво "червоних" активно шукає заміну Тренту Александер-Арнольду, який залишить Енфілд Роуд найближчого літа на правах вільного агента. В поле зору мерсисайдців потрапив правий латераль монегасків Вандерсон.
Зазначається, що Монако не збирається продавати влітку 23-річного бразильця, але може переглянути свою позицію, якщо отримує фінансово вигідну трансферну пропозицію.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Цього сезону Вандерсон відіграв за Монако 40 матчів, забив два голи та віддав п'ять результативних передач.