Англія

Вперше в історії клубу діагональна смуга зʼявилася на домашньому комплекті — форма буде використана на Клубному чемпіонаті світу в США.

Манчестер Сіті офіційно презентував нову домашню форму на сезон-2025/26. Вперше в історії на головному комплекті з’явилася знаменита коса смуга, яку раніше фанати бачили лише на виїзних версіях.

Новинка створена у співпраці з PUMA і поєднує традиційний небесно-блакитний колір з білою діагональною смугою. Цей дизайн відсилає до легендарних часів клубу, коли її носили такі ікони, як Майк Саммербі, Колін Белл і Френсіс Лі.

Форма доступна у двох варіантах — Authentic, у якій гратимуть гравці, та Replica для вболівальників. Обидва варіанти виготовлено з інноваційних тканин із технологією dryCELL, а Replica — ще й із перероблених матеріалів у межах екологічної ініціативи RE:FIBRE.

У презентаційному ролику нової форми взяли участь зірки команди Ерлінг Голанд, Мануель Аканжі, Оскар Бобб та Алекс Грінвуд. Саме в цьому комплекті Манчестер Сіті виступить на Клубному чемпіонаті світу в США влітку 2025 року.