Іспанія

Тренер проводить останні матчі на чолі Реала.

Карло Анчелотті, головний тренер Реала, офіційно підтвердив, що з кінця травня залишає "бланкос" і очолить збірну Бразилії.

"Починаючи з 26-го числа, я буду тренером збірної Бразилії. Це дуже важливий виклик, але я хочу добре завершити останній відрізок фантастичної пригоди у Реалі. Я знаю, що вам цікаво, що я думаю, і що я хочу зробити. Але зараз я тренер Мадрида. Я хочу закінчити якнайкраще і насолодитися своїми останніми днями в клубі. Я поважаю клуб, уболівальників та гравців.

Реал опублікує заяву, коли захоче, немає жодних проблем. Вони зроблять це, коли вважають за потрібне. Коли клуб спілкується зі мною, це зовсім особисте", – сказав італієць.

Раніше повідомлялося, що Хабі Алонсо стане новим тренером Реала.