Англія

Ковентрі під керівництвом Френка Лемпарда не дожив до післяматчевої серії пенальті.

У рамках півфінального матчу-відповіді плей-оф Чемпіоншипу Сандерленд приймав на власному полі Ковентрі Сіті.

Напередодні цієї зустрічі "чорні коти" мали перевагу в один гол після перемоги з рахунком 2:1 у першій грі, проте команді Френка Лемпарда вдалося повернутися в гру на Стедіум оф Лайт завдяки голу Мейсона-Кларка на 76-й хвилині, який і перевів гру в овертайми.

І в той момент, коли усі готувалися до післяматчевої серії пенальті, Сандерленд в останній атаці, на другій компенсованій хвилині до другого екстратайму, забив вирішальний гол цього двоматчевого протистояння — героєм епізоду став Деніел Баллард.

Таким чином, у фіналі плей-оф за місце в АПЛ на Сандерленд під керівництвом Режіса Ле Брі чекає зустріч із Шеффілд Юнайтед, яка відбудеться 24 травня.

*Сандерленд — Ковентрі Сіті 1:1 (перший матч — 2:1)

Голи: Баллард, 120+2 — Мейсон-Кларк, 76