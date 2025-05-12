Німеччина

Це буде битва грандів світового футболу.

Німецький атакувальний півзахисник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц уже повідомив свій нинішній клуб про бажання змінити робочу атмосферу перед початком наступного сезону.

Однак трансферна вартість 22-річного виконавця оцінюється не менше, аніж 150 млн євро, тож лише дуже обмежена кількість клубів зможе дозволити собі його підписання.

Традиційно на тлі таких новин активізувалась мюнхенська Баварія й уже нібито досягла домовленості з гравцем про перехід.

Проте є ще позиція Баєра, із яким у Вірца контракт до 2027 року, яка полягає в небажанні підсилювати конкурента на внутрішній арені.

Саме тому, наразі незалежно від футболіста, клуб провів перемовини з англійським Манчестер Сіті та узгодив перші деталі потенційного продажу.

Однак на користь Баварії все одно наразі гратимуть особисті умови контракту, який вона запропонувала Флоріану.

У цьому сезоні на рахунку Вірца 16 голів та 15 гольових передач у 44 матчах.