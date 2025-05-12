Це буде битва грандів світового футболу.
Флоріан Вірц, Getty Images
12 травня 2025, 11:30
Німецький атакувальний півзахисник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц уже повідомив свій нинішній клуб про бажання змінити робочу атмосферу перед початком наступного сезону.
Однак трансферна вартість 22-річного виконавця оцінюється не менше, аніж 150 млн євро, тож лише дуже обмежена кількість клубів зможе дозволити собі його підписання.
Традиційно на тлі таких новин активізувалась мюнхенська Баварія й уже нібито досягла домовленості з гравцем про перехід.
Проте є ще позиція Баєра, із яким у Вірца контракт до 2027 року, яка полягає в небажанні підсилювати конкурента на внутрішній арені.
Саме тому, наразі незалежно від футболіста, клуб провів перемовини з англійським Манчестер Сіті та узгодив перші деталі потенційного продажу.
Однак на користь Баварії все одно наразі гратимуть особисті умови контракту, який вона запропонувала Флоріану.
У цьому сезоні на рахунку Вірца 16 голів та 15 гольових передач у 44 матчах.