Англія

Мадрид хоче бачити захисника на клубному ЧС, але мерсисайдці не готові йти на поступки.

Ліверпуль відмовився від ідеї дострокового безкоштовного розірвання контракту з Трентом Александер-Арнольдом, якого активно сватає мадридський Реал.

Раніше повідомлялося, що 26-річний захисник має намір залишити англійський клуб після завершення поточного сезону, а "вершкові" хочуть бачити його у складі команди вже на Клубному чемпіонаті світу.

Реал звернувся до Ліверпуля з проханням відпустити гравця без компенсації, однак мерсисайдці категорично відмовили, згідно з інформацією Marca. У клубі вважають, що мають отримати виплату за дострокове припинення співпраці.

У Мадриді розглядають альтернативний варіант, за якого сам Александер-Арнольд розірве чинний контракт з Ліверпулем. Водночас англійський клуб наполягає на офіційних переговорах із Реалом і хоче контролювати хід переходу.

Контракт Трента із чемпіонами АПЛ розрахований до 30 червня 2025 року. Цього сезону він провів 42 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав вісім асистів.