Португалія

Контракт планують підписати після матчів Ліги націй.

Знакове повернення до португальського футболу може відбутися вже найближчим часом. За інформацією турецького джерела HTSpor, Жозе Моурінью досяг попередньої згоди з Федерацією футболу Португалії щодо очолення національної команди. Очікується, що контракт буде укладено після завершення вирішальних матчів Ліги націй УЄФА, які пройдуть на початку червня.

Наразі 62-річний наставник очолює Фенербахче, який за три тури до фінішу сезону займає друге місце в турецькій Суперлізі, відстаючи від Галатасарая на вісім очок.

Для Моурінью це може стати першим досвідом на чолі національної збірної. Раніше він працював лише з клубами — зокрема, з Порту, Челсі, Інтером, Реалом, Манчестер Юнайтед, Тоттенгемом і Ромою.

Збірну Португалії наразі очолює іспанець Роберто Мартінес, який привів команду до чвертьфіналу Євро-2024, де вона поступилася Франції у серії пенальті. Загалом при ньому Селесао здобули 21 перемогу у 28 матчах.