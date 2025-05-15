Іспанія

МЮ має право викупу, але гравець не хоче повертатися до Англії.

Мадридський Реал активно працює над трансфером 22-річного лівого захисника Бенфіки Альваро Каррераса, повідомляє Marca.

Клуб прагне домовитися з португальцями про зниження відступних, які зараз становлять 50 мільйонів євро згідно з контрактом гравця.

Втім, ситуацію ускладнює Манчестер Юнайтед, який зберіг за собою пріоритетне право викупу Каррераса до 31 грудня за 18 мільйонів. У Реалі цю опцію сприймають як загрозу, хоча сам гравець уже дав зрозуміти, що не бажає повертатися до Англії.

Якщо "королівському клубу" не вдасться домовитися з Бенфікою, керівництво зверне увагу на альтернативи. У шорт-листі — угорець з Борнмута Мілош Керкез і француз Тео Ернандес із Мілана. Щоправда, останній не входить до пріоритетних кандидатів.

Цього сезону Альваро Каррерас відіграв за Бенфіку 48 матчів, забив чотири голи та віддав п'ять асистів.