Англія

У двох минулих сезонах найкращим був Хосеп Гвардіола.

Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала список претендентів на звання найкращого тренера за підсумками сезону-2024/25.

На нагороду претендують п'ять спеціалістів:

- Арне Слот (Ліверпуль) – достроковий чемпіонський титул. У 36 матчах команда здобула 25 перемог, вісім разів зіграла внічию та тричі програла. Статистика м'ячів – 83:37.

- Томас Франк (Брентфорд) – клуб може зайняти своє найкраще місце в АПЛ і навіть вперше потрапити до єврокубків.

- Нуну Ешпіріту Санту (Ноттінгем Форест) — "лісники" вперше за понад 30 років вийшли в єврокубки — фахівець тричі був найкращим наставником місяця цього сезону.

- Едді Гау (Ньюкасл) – "сороки" до останнього ведуть боротьбу за друге місце в АПЛ і мають намір повернутися до Ліги чемпіонів.

- Вітор Перейра (Вулвергемптон) – португалець врятував "вовків" від вильоту з АПЛ, незважаючи на те, що очолив команду у грудні на 19 місці.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті АПЛ.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця сезону в АПЛ.