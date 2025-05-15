Англія

Англієць не має наміру скорочувати свою заробітну плату.

Майбутнє форварда Маркуса Рашфорда залишається невизначеним.

Як повідомляє BBC, Рашфорд вірить у те, що Манчестер Юнайтед буде готовий продати його за 40 мільйонів фунтів (близько 47 мільйонів євро) будь-якому клубу, а не тільки Астон Віллі.

Астон Вілла має право викупити Рашфорда за такі гроші, але переговорів ще не було. Вочевидь, багато чого залежатиме від того, чи потрапить бірмінгемська команда в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Джерела, близькі до Рашфорда, інформують, що гравець не має наміру скорочувати зарплату. Зараз, за даними преси, вона становить 325 тисяч фунтів на тиждень. Астон Вілла в період оренди заплатить гравцеві від 75 до 90% окладу, залежно від показників.

Не виключається варіант, за якого Рашфорд знову піде в оренду. Імовірність його повернення в обойму Манчестер Юнайтед вважається дуже низькою.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед вивчає ситуацію довкола нападника Ноттінгем Форест.