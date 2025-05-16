Англія

Коментар англійського фахівця.

Колишній тренер Бернлі та Евертона Шон Дайч покритикував нинішнього головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма.

"Він не збирається змінювати свій стиль гри. Я думаю, якби я був там і грав по-своєму, ми б здобули більше перемог. Ми всі ставимося до нього поблажливо, але він у клубі вже давно, тому потрібно скоріше почати перемагати", — сказав Дайч.

Нагадаємо, що МЮ Аморіма провалив футбольний сезон в Англії. Зараз у манкуніанців лише 16-те місце турнірної таблиці АПЛ, 39 набраних очок. Є шанс врятувати сезон — перемогти в Лізі Європи, де "червоним дияволам" протистоятиме у фінальному матчі лондонський Тоттенгем.

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