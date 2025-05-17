Англія

Деталі нової угоди з гравцем не розкриваються.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Конором Бредлі.

Деталі нової угоди з 21-річним північноірландцем розраховано не розголошуються, але за інформацією ЗМІ, новий контракт розрахований до літа 2029 року.

"Підписавши ще один контракт, я дуже гордий і щасливий побачити, якими будуть наступні кроки на нашому спільному шляху. Потрібно просто продовжувати старанно працювати.

Це були фантастичні два роки. Особливо після повернення з оренди, коли минулого року все було так добре, і цього року ми продовжили так само. Це було справді чудово. Тож, сподіваюся, ми зможемо продовжувати в тому ж дусі та створювати більше спогадів", — сказав Бредлі.

Нинішнього сезону Бредлі, який перейшов до складу "червоних" влітку 2019 року, провів 27 матчів, у яких відзначився трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль цікавиться Нкунку.