Англія

Наставник Девід Моєс поділився спогадами про минулі роки та закликав вболівальників підтримати команду на новому стадіоні.

Евертон завершив останній матч на легендарному стадіоні Гудісон Парк з перемогою над Саутгемптоном – 2:0. Після гри наставник команди Девід Моєс не приховував емоцій, згадуючи роки, проведені в клубі, та підкреслив важливість майбутніх змін.

"Ми пережили тут неймовірні моменти, і зараз починаємо нову сторінку – відбудову команди. Для мене цей клуб завжди був великою родиною. Гудісон Парк – це не просто стадіон, а місце, де народжуються історії завдяки людям. І тепер у нас є шанс зробити це знову, але вже на новому Евертон Стедіумі. Нам потрібна підтримка кожного вболівальника, особливо у першому матчі наступного сезону", — сказав шотландець.

Тренер також відзначив, що у прощальному матчі на стадіоні взяли участь понад сто гравців, які колись грали за "ірисок" у важливих зустрічах, і тепер команді належить повторити ці успіхи.

Наступного сезону Евертон офіційно переїде на сучасний Евертон Стедіум, а Гудісон Парк залишиться домівкою для жіночої команди клубу.