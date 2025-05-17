Англія

Досвідчений футболіст стане вільним агентом.

Захисник Евертона Ешлі Янг залишить склад команди англійської Прем'єр-ліги у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони вирішили не продовжувати контракт, який закінчується 30 червня.

39-річний англієць виступає у складі "ірисок" з літа 2023 року. Цього сезону він провів 34 матчі, в яких забив один гол та віддав три гольові передачі.

Після 36 турів Евертон набрав 42 очки і посідає 13 місце у турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч "іриски" проведуть завтра, 18 травня, о 14:00 – суперником буде Саутгемптон.