Англія

Ліверпуль активує клаусулу викупу захисника Баєра за 35 млн євро — угоду планують завершити найближчими годинами.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, півзахисник німецького Баєра Джеремі Фрімпонг дуже близький до підписання контракту з англійським Ліверпулем.

Наразі ведуться фінальні переговори щодо проходження медогляду та оформлення угоди. Очікується, що всі формальності будуть вирішені у найближчі кілька годин. Ліверпуль активував клаусулу викупу гравця на суму 35 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Фрімпонг відзначився п'ятьма забитими голами та дев'ятьма результативними передачами у 47 матчах за Баєр.

Раніше стало відомо, що Астон Вілла розглядає воротаря Ліверпуля в якості заміни Еміліано Мартінесу.