Англія

Команда Арне Слота зменшила оберти після завоювання чемпіонського титулу.

Ліверпуль у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги поступився Брайтону (2:3).

За інформацією Opta, команда Арне Слота встановила новий антирекорд чемпіонату Англії серед клубів, які достроково оформили чемпіонський титул.

Ліверпуль став першим клубом, який не зміг виграти у трьох матчах поспіль після того, як став чемпіоном АПЛ.

До Брайтона "червоні" зіграли внічию з Арсеналом (2:2), а потім поступилися Челсі (1:3).

У заключному турі АПЛ Ліверпуль зіграє проти Крістал Пелес. Гра пройде 25 травня.