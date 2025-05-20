Команда Арне Слота зменшила оберти після завоювання чемпіонського титулу.
Брайтон - Ліверпуль, Getty Images
20 травня 2025, 12:25
Ліверпуль у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги поступився Брайтону (2:3).
За інформацією Opta, команда Арне Слота встановила новий антирекорд чемпіонату Англії серед клубів, які достроково оформили чемпіонський титул.
Ліверпуль став першим клубом, який не зміг виграти у трьох матчах поспіль після того, як став чемпіоном АПЛ.
До Брайтона "червоні" зіграли внічию з Арсеналом (2:2), а потім поступилися Челсі (1:3).
У заключному турі АПЛ Ліверпуль зіграє проти Крістал Пелес. Гра пройде 25 травня.