Англія

Сума трансферу становитиме близько 35 мільйонів євро.

Захисник Баєра Джеремі Фрімпонг незабаром стане гравцем Ліверпуля. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, сторони погодили перехід футболіста, який вже пройшов медичне обстеження перед своїм трансфером до складу чемпіона АПЛ.

Раніше була інформація, що сума трансферу становитиме близько 35 мільйонів євро.

Цього сезону Фрімпонг провів 48 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав 12 гольових передач.