Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з Брайтоном.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Брайтона (2:3).

"Відмінна гра у футбол. Дві команди, які хотіли грати, які хотіли перемогти, не збиралися робити те, що люди зазвичай не люблять бачити, якщо дивляться матч, так що ніякої витрати часу, ніяких падінь. Дві команди, які просто майже 100 хвилин намагалися виграти матч, і з деякими блискучими моментами. Тож було задоволенням дивитися за грою, на жаль, закінчили його не з тим результатом, який хотіли.

Ми виграли АПЛ, тому що ми були послідовними, ми зробили багато речей правильно, але ми не виграли її так, як Манчестер Сіті робив це протягом останніх чотирьох сезонів, коли вони просто могли грати із заплющеними очима. Ми були дуже близькими за якістю з усіма командами, з якими ми змагалися. Ось чому це також великий комплімент, що ми виграли чемпіонат із таким великим відривом. Лідирувати з відривом у 12 очок — це великий комплімент для наших гравців", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брайтон — Ліверпуль.