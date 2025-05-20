Англія

Португальський тренер надихається складним викликом, попри труднощі з менталітетом команди.

Рубен Аморім, який очолив Манчестер Юнайтед у листопаді 2024 року, поступово адаптується до нової ролі та захоплюється ідеєю відродження клубу.

Португалець прийшов на зміну Еріку тен Хагу, але поки що результати залишають бажати кращого — за тур до завершення сезону команда посідає лише 16-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

Як повідомляє ESPN, останнім часом тренер все більше надихається проєктом, хоч і зізнається: команді досі не вистачає правильного ментального настрою. Водночас Аморім вірить, що з часом зможе сформувати конкурентоспроможний колектив і повернути Манчестер Юнайтед у боротьбу за найвищі місця.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед провів переговори з Делапом.