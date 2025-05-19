Англія

"Червоні дияволи" націлені на посилення атаки: Делап відвідав Манчестер, а трансфер Куньї може бути оформлений вже в червні

Керівництво Манчестер Юнайтед провело особисті переговори з форвардом Ліамом Делапом, який наразі належить Іпсвіч Таун. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 22-річний англійський нападник отримав дозвіл від свого клубу на поїздку до Манчестера, щоб ознайомитися з умовами потенційного переходу до табору "червоних дияволів".

Делап привернув увагу кількох клубів, зокрема Челсі, після того як відзначився 12 голами у своєму дебютному сезоні в АПЛ. Його клаусула у 30 мільйонів фунтів стерлінгів стала реальною після вильоту Іпсвіча з еліти.

Окрім цього, як повідомлялося раніше, Юнайтед активно працює над завершенням трансферу Матеуса Куньї з Вулвергемптона. Переговори наразі зосереджені на особистих умовах гравця. Клуб очікує укласти угоду після відкриття трансферного вікна 1 червня.

Вартість трансферу Куньї становить 62,5 мільйона фунтів, і Вулвз готові прийняти оплату частинами — трьома рівними внесками. Зазначається, що Ман Юнайтед поки не вийшов на фінальну стадію перемовин щодо структури платежів, але сторони налаштовані оптимістично.

Незалежно від результату фіналу Ліги Європи проти Тоттенгема, який визначить долю путівки в Лігу чемпіонів, манчестерський клуб має фінансові ресурси для підписання обох форвардів. Також у сфері інтересів "червоних дияволів" залишаються Браян Мбемо (Брентфорд), Віктор Дьокереш (Спортінг Лісабон) та Віктор Осімген (Наполі / Галатасарай (оренда)).