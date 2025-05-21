Англія

Талант Ліона може перебратися до чемпіонату Англії.

Правий вінгер Ліона Раян Шеркі опинився в сфері інтересів Манчестер Юнайтед, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Ліон повідомив бажаючих про цінник на Шеркі

Повідомляється, що манкуніанці вступили до боротьби за 21-річного француза, готового залишити рідний для нього клуб. Для Ліверпуля ж гравець алжирського походження не є пріоритетною трансферною ціллю, на відміну від 22-річного німецького атакувального півзахисника Баєра Флоріана Вірца.

Контракт Шеркі з Ліоном розраховано до кінця червня 2026 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 35 млн євро.

На рахунку Раяна 12 голів і 20 асистів у 44-х матчах усіх турнірів поточної кампанії. У березні 2025-го він установив рекорд Ліги Європи.