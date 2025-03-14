Ліга Європи

21-річний француз відзначився досягненням у єврокубковому турнірі.

Ліон у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи розгромив ФКСБ (4:0) і пройшов у чвертьфінал турніру.

У цьому матчі двома результативними передачі відзначився півзахисник "ткачів" Раян Шеркі.

За інформацією Stats Foot, 21-річний француз став першим гравцем в історії, який зміг зробити вісім гольових передач за один розіграш єврокубкового турніру.

Цього сезону Шеркі провів 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив вісім голів та віддав 18 гольових передач.

Раніше стали відомі усі чвертьфінальні пари Ліги Європи.