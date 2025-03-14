21-річний француз відзначився досягненням у єврокубковому турнірі.
Раян Шеркі, Getty Images
14 березня 2025, 16:51
Ліон у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи розгромив ФКСБ (4:0) і пройшов у чвертьфінал турніру.
У цьому матчі двома результативними передачі відзначився півзахисник "ткачів" Раян Шеркі.
За інформацією Stats Foot, 21-річний француз став першим гравцем в історії, який зміг зробити вісім гольових передач за один розіграш єврокубкового турніру.
Цього сезону Шеркі провів 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив вісім голів та віддав 18 гольових передач.
Раніше стали відомі усі чвертьфінальні пари Ліги Європи.