Іспанія

Новий потенційний тренер "вершкових" хоче бачити аргентинського півзахисника у складі команди та вже формує трансферні плани, попри опір Ліверпуля.

Іспанський тренер Хабі Алонсо, який незабаром може очолити мадридський Реал, хоче бачити у складі клубу аргентинського півзахисника Ліверпуля Алексіса Мак Аллістера.

Попри те, що офіційне призначення Алонсо ще не відбулося, керівництво Реала вже готує трансферні плани під нового наставника.

Ліверпуль не планує легко відпускати 26-річного футболіста, який є одним із ключових гравців команди, клуб може розглянути варіант обміну з включенням в угоду нападника Родріго.

У поточному сезоні Мак Аллістер провів 49 матчів за Ліверпуль, забив сім голів та зробив шість результативних передач, а його ринкова вартість оцінюється у 90 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Керкез погодився перейти до Ліверпуля.