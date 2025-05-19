Іспанія

Хорват не збирається на пенсію.

39-річний півзахисник Реала Лука Модрич найближчим часом продовжить контракт з мадридським клубом. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони близькі до підписання нової угоди ще на один сезон. Керівництво "вершкових" вважає, що великий досвід хорватського півзахисника зробить вагомий внесок в літню перебудову команди.

Чинна трудова угода гравця з "бланкос" розрахована до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Лука Модрич відіграв за Реал 55 матчів, забив чотири голи та віддав дев'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Модрич посів третє місце за кількістю поразок в Ель-Класіко.