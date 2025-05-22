Англія

Захисник Арсеналу розповів про спілкування з Томасом Тухелем і надію знову грати за "Трьох левів" після тривалої травми та конфлікту з Саутгейтом.

Захисник лондонського Арсеналу Бен Вайт висловив бажання повернутися до національної збірної Англії. Гравець розповів, що нині він відкритий до виклику і активно працює над відновленням форми після травми.

"Я кілька разів спілкувався з Томасом Тухелем — це дуже приємна і чесна людина. Через травму я довго не грав, тому зараз мені вкрай важливо отримувати ігровий час, щоб знову стати вірним членом збірної", — цитує слова Вайта The Mirror.

Нагадаємо, востаннє Бен Вайт був викликаний до збірної Англії на чемпіонат світу-2022 у Катарі, але змушений був залишити табір через конфлікт із тодішнім головним тренером Гаретом Саутгейтом.

Варто нагадати, що востаннє Вайт входив до заявки "Трьох левів" на ЧС-2022, але був змушений залишити команду через розбіжності з тодішнім тренером Гаретом Саутгейтом.