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Раніше господарі турніру отримували пряму путівку до основного етапу, минаючи відбіркові матчі.

Сьогодні, 21 травня, Виконавчий комітет УЄФА провів засідання у Більбао перед фіналом Ліги Європи, де було ухвалено кілька важливих рішень, зокрема щодо системи кваліфікації Євро-2028.

УЄФА затвердив формат кваліфікації чемпіонату Європи 2028 року, який проходитиме на дев'яти стадіонах у Великій Британії та Ірландії за участю 24 команд.

Як і в поточних європейських відборах, 12 відбіркових груп буде сформовано з чотирьох чи п'яти команд.

Господарі турніру Англія, Ірландія, Шотландія та Уельс також візьмуть участь у кваліфікації, будучи розподіленими у різні групи.

12 переможців груп та вісім найкращих володарів других місць (20 команд) безпосередньо вийдуть у фінальний турнір Євро-2028.

Два місця у фінальному турнірі будуть зарезервовані для двох найкращих за рейтингом країн-господарів, які не зможуть посісти перші чи найкращі другі місця у своїх відбіркових групах.

Місця, що залишилися, будуть розіграні в стикових матчах між командами, які посіли другі місця у відбіркових групах, і кращими переможцями дивізіонів Ліги націй УЄФА-2026/27.

Залежно від кількості зарезервованих місць, використаних господарями, кількість путівок, розіграних у плей-оф, може варіюватися від двох до чотирьох за одним із трьох сценаріїв:

- використано обидва зарезервовані слоти: вісім команд змагатимуться у двох шляхах за два місця у фінальній частині, поєдинки складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів;

- використано один зарезервований слот: дванадцять команд змагатимуться у трьох шляхах за три місця у фінальній частині (також одноматчеві півфінали та фінали);

- не використано жодного зарезервованого слота: вісім команд змагаються у чотирьох домашніх і виїзних матчах плей-оф, переможці яких виходять до фінального турніру.

Календар турніру буде опубліковано восени 2025 року. Регламент з усіма іншими подробицями буде опубліковано до кінця року.