Англія

Італійський фахівець не хоче втрачати ключового виконавця.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував чутки, що пов'язують півзахисника команди Енцо Фернандеса з трансфером у мадридський Реал. Цитує італійського фахівця westlondonsport.com.

"Енцо — ключовий гравець для нас. Він один із капітанів, один із лідерів. Він провів дуже хороший сезон, і наступного може стати ще сильнішим.

Мені нічого сказати з приводу цих чуток. Енцо повністю зосереджений на Челсі — це найголовніше. І, так, він залишається в нашій команді", — заявив Мареска.

Цього сезону Енцо Фернандес відіграв за Челсі 44 матчі, забив 7 голів та віддав 13 результативних передач.