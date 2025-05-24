Англія

Онана out?

Манчестер Юнайтед націлився на придбання капітана італійського Мілана та збірної Франції Майка Меньяна. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво манкуніанського клубу відправило офіційний запит до "россонері" стосовно фінансової складової потенційного переходу. Нарізі відповідь Мілана невідома.

Чинна трудова угода француза з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Майк Меньян провів за Мілан 52 матчі, пропустив 59 м'ячів та 14 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Мілан націлився на Луніна — клуб розглядає заміну для Меньяна.