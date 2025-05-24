Англія

Екснаставник Ліверпуля обурений реакцією фанатів на рішення Александера-Арнольда залишити клуб після 20 років у системі.

Юрген Клопп поділився емоційною реакцією на інцидент, що стався під час останнього матчу Ліверпуля проти Арсеналу, коли частина вболівальників освистала Трента Александера-Арнольда після його виходу на заміну. Захисник нещодавно оголосив про свій намір покинути клуб влітку, що викликало неоднозначну реакцію серед фанів.

"Я дивився гру, коли він вийшов на поле, і почув освистування. Я старий, і подумав, що це може бути мій слух, тому я знову збільшив гучність і почув освистування. Мені знадобилося ще 10 секунд, щоб усвідомити це, і я вимкнув телевізор. Чесно кажучи, я не міг бути більш розчарованим у цей момент. Це не ми, на 100% не ми", — заявив Клопп.

Щодня він віддавав абсолютно все заради цього значка. Тепер, після 20 років, він вирішив, що хоче піти кудись ще. Якщо хтось і має злитися через це, то це власники, але вони не є такими", — сказав Клопп.

Очікується, що 26-річний правий захисник приєднається до мадридського Реала цього літа як вільний агент. Іспанський клуб хоче бачити його у складі вже до старту Клубного чемпіонату світу.