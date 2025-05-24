Англія

20-річний вінгер отримав пряму вказівку від головного тренера покинути команду в міжсезоння.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім повідомив Алехандро Гарначо, що клуб більше не розраховує на нього — про це інформує The Athletic. Розмова відбулася сьогодні на тренувальній базі Юнайтед.

20-річний аргентинський вінгер провів 36 матчів у АПЛ у цьому сезоні та забив шість голів. Гарначо перебуває в системі Манчестер Юнайтед із 2020 року, коли перейшов з академії Атлетіко Мадрид.

Рішення тренера стало частиною масштабної перебудови, яку клуб проводить після провального сезону. Очікується, що Гарначо покине Олд Траффорд вже цього літа.

Раніше повідомлялось, що Гарначо може перейти в Челсі.