Англія

Нідерландець отримав престижну нагороду.

Півзахисник Ліверпуля Раян Гравенберх став володарем нагороди "Hublot Young Player of the Season".

23-річний нідерландець очолив статистику АПЛ за кількістю перехоплень (59) та став лідером команди за поверненнями м’яча (189) – п’ятим показником у лізі. Також він увійшов у топ-3 "червоних" за кількістю передач, єдиноборств, відборів і зіграних хвилин.

Це другий випадок, коли гравець Ліверпуля здобуває цю нагороду. Першим був Трент Александер-Арнольд у сезоні-2019/20.

Також за нагороду боролись: Ліам Делап (Іпсвіч Таун), Ентоні Еланга (Ноттінгем Форест), Дін Гюйсен, Коул Палмер (Челсі), Жоао Педро (Брайтон), Морган Роджерс, Вільям Саліба (Арсенал).