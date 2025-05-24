Англія

Команда здолала попередніх переможців — Барселону.

У фіналі жіночої Ліги чемпіонів сезону-2024/25 лондонський Арсенал зумів здолати чинного чемпіона — Барселону — з рахунком 1:0, перервавши гегемонію каталонок. Матч відбувся на стадіоні Жозе Алваладе в Лісабоні.

Хоча Барселона домінувала за володінням м’ячем та вважалася беззаперечним фаворитом, вирішальним став точний удар шведської форвардки Стіни Блакстеніус на 75-й хвилині. Її влучний постріл з десяти метрів залишив воротарку суперниць без шансів та забезпечив каноніркам перший трофей у новітній історії жіночої Ліги чемпіонів.

Попри фінальний штурм іспанської команди, Арсенал втримав перевагу та святкує свою найгучнішу перемогу за останні десятиліття.

Арсенал – Барселона 1:0

Гол: 1:0 Блакстеніус, 75