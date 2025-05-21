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Матчі пройдуть 30 травня та 3 червня.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала заявку жіночої збірної України на майбутні матчі Ліги націй.

До списку команди Володимира Пятенка потрапили 24 футболістки.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дарина Бондарчук (Металіст 1925), Катерина Боклач (Нант).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі — Ворскла), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська, Леся Ольхова (усі — Металіст 1925), Любов Шматко (Фомгет).

Півзахисники: Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві — Колос), Яна Калініна (Ворскла), Натія Панцулая, Анна Петрик, Вікторія Гірин (усі — Металіст 1925), Дар'я Івкова (Сістерс), Ніколь Козлова (Глазго Сіті), Яна Малахова (Мура).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Єлизавета Молодюк (Металіст 1925), Ольга Овдійчук (Фомгет), Інна Глущенко (Лілль).

Нагадаємо, у найближчих матчах Україна зіграє проти Албанії та Хорватії. Матчі пройдуть 30 травня і 3 червня та оба розпочнуться о 21:00 за Києвом.

Після чотирьох турів Україна набрала десять очок і посідає перше місце у дивізіоні Ліги націй, випереджаючи Чехію на три бали. За ними йдуть Албанія (6) та Хорватія (0).