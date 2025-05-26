Англія

Єгиптянин провів найкращий сезон у кар'єрі.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах зрівнявся за кількістю результативних дій за сезон з Енді Коулом та Аланом Ширером.

У 38-му турі АПЛ в матчі з Крістал Пелас (1:1) Салах відзначився забитим м’ячем, довівши загальну кількість результативних дій до 47 (29 голів і 18 асистів).

Єгиптянин досяг цього показника за 38 турів, тоді як Коул (1993/94) і Ширер (1994/95) набирали 47 балів у чемпіонатах, що складалися з 42 матчів.

Раніше Мохамед був визнаний найкращим гравцем сезону АПЛ і приєднався до елітного клубу дворазових лауреатів.