Англія

Бірмінгемці поступилися в боротьбі за Лігу чемпіонів.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився після поразки в заключному турі АПЛ від Манчестер Юнайтед (0:2). Цитує іспанського фахівця The Athletic.

"Ми грали з вилученням, і ця дія, цей незарахований гол став ключовим моментом. Але загалом Манчестер Юнайтед більше заслуговував на перемогу.

Ми проявили стійкість, залишившись у меншості. Це була хороша можливість показати нашу дисципліну і зберегти результат, але сьогодні ми зіграли недостатньо добре, щоб домогтися чогось більшого.

Я говорив із суддею, він знає про свої помилки. Це нормально, я роблю помилки щодня. Сьогодні я припустився помилок. Гравці припускаються помилок на полі. Іноді нам доводиться миритися з помилками суддів. Я вірю в ВАР, у Прем'єр-лізі дуже хороші судді", — сказав Емері.

Астон Вілла через поразку від МЮ в наступному сезоні гратиме у Лізі Європи.