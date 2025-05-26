Бірмінгемці поступилися в боротьбі за Лігу чемпіонів.
Унаї Емері, getty images
26 травня 2025, 16:48
Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився після поразки в заключному турі АПЛ від Манчестер Юнайтед (0:2). Цитує іспанського фахівця The Athletic.
"Ми грали з вилученням, і ця дія, цей незарахований гол став ключовим моментом. Але загалом Манчестер Юнайтед більше заслуговував на перемогу.
Ми проявили стійкість, залишившись у меншості. Це була хороша можливість показати нашу дисципліну і зберегти результат, але сьогодні ми зіграли недостатньо добре, щоб домогтися чогось більшого.
Я говорив із суддею, він знає про свої помилки. Це нормально, я роблю помилки щодня. Сьогодні я припустився помилок. Гравці припускаються помилок на полі. Іноді нам доводиться миритися з помилками суддів. Я вірю в ВАР, у Прем'єр-лізі дуже хороші судді", — сказав Емері.
Астон Вілла через поразку від МЮ в наступному сезоні гратиме у Лізі Європи.