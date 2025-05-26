Англія

Бірмінгемський клуб вважає, що суддівська помилка коштувала йому місця в Лізі чемпіонів — справу передано на розгляд PGMOL.

Астон Вілла офіційно звернулася зі скаргою до Суддівського комітету Англії (PGMOL), звинувативши головного арбітра Томаса Бремолла у критичній помилці, яка, на думку клубу, позбавила команду шансу на участь у Лізі чемпіонів.

Інцидент стався у заключному, 38-му турі Прем’єр-ліги під час матчу проти Манчестер Юнайтед (0:2). На 72-й хвилині при рахунку 0:0 форвард Морган Роджерс забив м’яч у порожні ворота після того, як голкіпер суперників Алтай Баїндир не втримав м’яч у руках. Однак арбітр Томас Бремолл скасував взяття воріт, зафіксувавши фол Роджерса. Уже в наступній атаці манкуніанці відкрили рахунок.

У своїй офіційній заяві бірмінгемський клуб наголосив, що "помилка рефері стала ключовим фактором, який позбавив Астон Віллу місця в Лізі чемпіонів", та поставив під сумнів доцільність призначення Бремолла на матч такого рівня.

Варто зазначити, що Вілла догравала матч у меншості після вилучення Еміліано Мартінеса наприкінці першого тайму, однак мала реальні шанси відкрити рахунок першою.

Після поразки команда Унаї Емері фінішувала лише на шостій позиції в таблиці Прем’єр-ліги, втративши місце у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.