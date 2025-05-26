Англія

Провальний сезон МЮ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки сезону-2024/25. Цитує португальського фахівця BBC.

"Перш за все, хочу вибачитися за цей сезон. Я знаю, що ви дуже розчаровані мною і командою.

По-друге, я хочу сказати спасибі. Ми дуже вдячні за вашу підтримку в цьому сезоні, і я знаю, що було дуже важко підтримувати нас у багатьох іграх. Але тепер нам потрібно зробити вибір. Чи застрягнемо ми в минулому? Тому що цей сезон вже в минулому. Він закінчився. Ми можемо битися один з одним або триматися разом і рухатися вперед.

Шість місяців тому, після моїх перших трьох матчів біля керма "Юнайтед", у нас було дві перемоги й одна нічия, і я говорив вам, що насувається буря. Але сьогодні, після провального сезону, я хочу сказати вам, що настають хороші дні. Якщо є у світі клуб, який у минулому довів, що він може подолати будь-яку ситуацію і будь-яку катастрофу, то це наш клуб. Це футбольний клуб Манчестер Юнайтед.

Тепер я хочу вибачитися і перед своїми гравцями. Іноді я був несправедливий, але я завжди намагався бути чесним із вами, хлопці. Велике спасибі і побачимося наступного сезону", — заявив Аморім.

Манчестер Юнайтед за підсумками сезону-2024/25 посів 15 місце в турнірній таблиці АПЛ та програв фінал Ліги Європи Тоттенгему (0:1).