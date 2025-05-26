Англія

Єгиптянин провів видатний сезон.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим бомбардиром, асистентом та гравцем сезону в АПЛ.

Таким чином, 32-річний єгиптянин став першим гравцем в історії чемпіонату Англії, якому вдавалося стати за підсумками одного сезону найкращим бомбардиром, асистентом і гравцем сезону в АПЛ.

Салах провів за Ліверпуль всі 38 матчів у чемпіонаті Англії сезону-2024/25, забив 29 голів та зробив 18 результативних передач. Він також став найкращим за системою "гол+пас", набравши загалом 47 очок.

У бомбардирських перегонах Мо Салах випередив Александера Ісака (Ньюкасл — 23 голи) та Ерлінга Голанда (Манчестер Сіті — 22). У асистентській боротьбі він став кращим за Джейкоба Мерфі (Ньюкасл — 12 результативних передач) та Ентоні Елангу (Ноттінгем Форест — 11).